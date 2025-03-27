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В Беларуси с 1 апреля повышаются тарифы на зарядку электромобилей
Сеть электрозарядных станций Malanka "Белоруснефти" с 1 апреля повышает тарифы на зарядку электромобилей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал сети ЭЗС.
Стоимость услуги за 1 кВт.ч медленной зарядки теперь составляет Br0,46 (плюс 7%), быстрой зарядки - Br0,61 (плюс 8,9%).
За резервирование коннектора на 15 минут тариф составит Br2,10 (плюс 5%). На быстрых станциях также вводится плата за использование коннектора после завершения зарядки - Br0,3/мин. Для отключения от станции дается бесплатный период в 20 минут. В сети ЭЗС считают, что это поможет оптимизировать доступность станций для всех.
Последний раз тарифы менялись 1 апреля 2024 года.
"Белоруснефть" является национальным оператором по развитию электрозарядной инфраструктуры на территории Беларуси. В сеть входят более 700 ЭЗС по всей стране, их количество планируется увеличивать.