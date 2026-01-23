В Беларуси с 1 февраля увеличится размер бюджета прожиточного минимума

С 1 февраля в Беларуси повышаются размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Об этом сообщил БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

С 1 февраля по 30 апреля 2026 года в Беларуси будут действовать новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 496,96 белорусского рубля. Это на 1,2 % выше по сравнению с нормативом, действующим с 1 ноября 2025 года по 31 января 2026 года.

Размер БПМ для трудоспособного населения составляет 534,91 белорусского рубля, пенсионеров - 360,75, детей до 3 лет - 308,10, детей от 3 до 6 лет - 414,55, а для детей от 6 до 18 лет - 489,90.