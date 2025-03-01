В Беларуси с 1 марта вводится временный запрет на лов щуки

В Беларуси в марте вводится временный запрет на лов щуки. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

"С 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, с 9 марта по 23 апреля - в угодьях Витебской области запрещается лов щуки обыкновенной. Случайно пойманная щука в период запрета должна быть незамедлительно выпущена в естественную среду обитания - непосредственно в место ее вылова", - проинформировали в Госинспекции.

Ловля щуки привлекает как опытных рыбаков, так и новичков. Однако в определенные периоды года она строго запрещена. Это связано с необходимостью сохранения популяции рыбы и поддержания экологического баланса в водоемах страны.

За вылов щуки во время запрета можно получить штраф от 10 до 30 базовых величин. Также придется заплатить нанесенный природе ущерб: 9 базовых величин за каждую выловленную рыбу. В случае причинения вреда на сумму от 100 базовых величин - наступает уголовная ответственность.

"Соблюдение запрета на ловлю щуки во время нереста - не просто формальность, а важная мера для сохранения биоразнообразия водоемов Беларуси. Щука играет ключевую роль в экосистеме, регулируя численность других видов рыб. Если популяция щуки сократится, это может привести к дисбалансу в водной среде", - пояснили в Госинспекции.

Нерест - важный этап в жизни рыбы, который обычно происходит ранней весной, когда вода прогревается до 3-7 градусов. В Беларуси этот период чаще всего выпадает на март или начало апреля, хотя сроки могут варьироваться в зависимости от погодных условий.

Щука выбирает для нереста мелководные участки, заросшие растительностью, где икра может быть защищена от хищников.

"Особенность нереста щуки заключается в том, что она начинает размножаться одной из первых среди весенненерестующих рыб. В зависимости от размеров самки плодовитость ее колеблется от 17 до 215 тыс. икринок. Икринки слабоклейкие и уже через 2-3 дня теряют клейкость и падают на дно. Значительные колебания урожайности отдельных поколений щуки связаны с условиями развития икры. Если уровень воды водоема быстро падает, то это приводит к массовой гибели икринок", - пояснили в Госинспекции.

Через некоторое время из икры появляются мальки, которые уже через несколько недель начинают активно питаться мелкими организмами.

В Беларуси, как и во многих других странах, действуют строгие правила, регулирующие ловлю щуки в период нереста. Это связано с тем, что в это время рыба особенно уязвима, а ее вылов может нанести серьезный ущерб популяции.