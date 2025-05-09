В Беларуси с 1 мая вступил в силу обновленный закон о ветеранах. Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные за службу в тылу, теперь будут получать увеличенную доплату к пенсии. И это далеко не все. Более подробно об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко.

"Наша страна сегодня делает все возможное и необходимое для того, чтобы герои этой войны, а также те, кто пережил лишения и тяготы войны, чувствовали особую заботу и уважение. С 2022 года, согласно указу главы государства, ежегодно к 9 Мая выплачивается материальная помощь ветеранам. И в этом году существенно увеличены ее размеры. В целом для ветеранов размеры составили от 2,5 до 5 тысяч рублей. И надо заметить, что к 9 Мая завершены все выплаты в нашей стране. Всего их получили почти 7100 человек на общую сумму 12,5 миллионов рублей. Существенная поддержка оказывается ветеранам и по другим направлениям", - рассказала замминистра труда и соцзащиты.

К сожалению, героев Великой Отечественной и очевидцев с каждым годом становится все меньше и меньше.

"Всего у нас в стране 800 ветеранов Великой Отечественной войны. Это разные категории. С самым высоким статусом – это участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Те, кто непосредственно с оружием в руках защищал нашу страну. Их 427 человек. Надо сказать, что почти каждый четвертый из них достиг уже возраста 100 лет. Больше всего ветеранов проживает в городе Минске и Минской области. Среди стран СНГ мы занимаем сегодня второе место по количеству ветеранов после Российской Федерации. И, конечно, это закономерно, потому что в Красной Армии служили 1 млн 300 тыс. белорусов, не считая партизан и подпольщиков", - привела цифры Марина Артеменко.

Быть благодарными нашим ветеранам и участникам Великой Отечественной – наша общая ценность и задача