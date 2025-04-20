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В Беларуси с 1 мая вырастут "возрастные" доплаты к пенсиям
В Беларуси с 1 мая вырастут "возрастные" доплаты к пенсиям. Это обусловлено изменением размера бюджета прожиточного минимума, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
В Минтруда отметили, что "возрастные" доплаты к пенсиям получают более 545 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше. Размер этих выплат для лиц в возрасте 75-79 лет составит 86,74 белорусских рублей, для лиц 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) - 173,48 рублей, а при наличии инвалидности I группы - 231,30 рублей. Расходы на "возрастные" доплаты в 2025 году составят, по оценке, 870 млн рублей.
Соразмерно с доплатами вырастет и пособие по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Так, пособие при осуществлении ухода за одним лицом составит 462,58 рублей, при осуществлении ухода за двумя и более лицами - 555,10 рублей.