В Беларуси с 1 мая вырастут "возрастные" доплаты к пенсиям

В Минтруда отметили, что "возрастные" доплаты к пенсиям получают более 545 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше. Размер этих выплат для лиц в возрасте 75-79 лет составит 86,74 белорусских рублей, для лиц 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) - 173,48 рублей, а при наличии инвалидности I группы - 231,30 рублей. Расходы на "возрастные" доплаты в 2025 году составят, по оценке, 870 млн рублей.