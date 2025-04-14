В Беларуси с 15 апреля начинается весенняя кампания по профилактике бешенства среди диких животных

Министерство сельского хозяйства и продовольствия с 15 апреля начнет проведение кампании по предотвращению распространения бешенства среди диких плотоядных животных. Кампания охватит территории Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей, сообщает БЕЛТА.

Для иммунизации животных будут использованы специальные приманки, содержащие капсулы с вакциной. Приманки имеют форму брикетов серого или темно-коричневого цвета массой до 25 г и изготовлены из компонентов, привлекательных для плотоядных животных, - говяжьего жира или рыбной муки. Распространят приманки с помощью авиации на территориях вне населенных пунктов и водоемов.

"Бешенство - это опасное зоонозное заболевание, передающееся человеку от животных. Оно входит в пятерку инфекционных болезней, общих для человека и животных, которые наносят наибольший экономический ущерб, - предупредили в Минсельхозпроде. - Заболевание передается через укусы больных животных или при попадании их слюны на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Возможен также аэрогенный путь заражения в замкнутых пространствах с высокой концентрацией вируса".

Министерство сельского хозяйства и продовольствия обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер предосторожности во время проведения кампании. Так, не следует находиться в зоне полета самолетов, разбрасывающих приманки, чтобы избежать травмирования падающими брикетами. Нельзя трогать приманки руками и скармливать их домашним животным. Необходимо, кроме того, не допустить контакта детей с приманками. Если же вакцина случайно попала в глаза, рот, нос или на поврежденные участки кожи, необходимо немедленно обратиться к врачу. При попадании на открытые участки тела следует тщательно вымыть их с мылом.