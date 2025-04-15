В Беларуси с 15 апреля нельзя ловить судака

В рыболовных угодьях Беларуси с 15 апреля по 30 мая запрещено ловить судака. В случае вылова рыбу нужно незамедлительно выпустить. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Белорусское общество охотников и рыболовов.

Судак является одной из наиболее ценных промысловых рыб естественных водоемов, обитает в крупных реках, водохранилищах и многих озерах. Запрет на лов вводится для сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его размножения, в том числе в преднерестовый и посленерестовый периоды.

За незаконный лов судака нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин, возможна конфискация рыболовных снастей. Кроме того, нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 км от береговой линии с рыбой, лов которой в данное время запрещен, без документов, подтверждающих законность владения рыбой, влечет наложение штрафа от 5 до 30 базовых величин.

В БООР напомнили, что с 20 марта по 18 мая в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Гродненской, Минской и Могилевской областей, с 10 апреля по 8 июня в рыболовных угодьях Витебской области запрещено любительское рыболовство, за исключением лова с берега одной удочкой. Также по 23 апреля в Витебской области продлится запрет на лов щуки обыкновенной.