В Беларуси с 8 октября можно зарегистрироваться на репетиционное тестирование

Фото: belta.by

Регистрация на репетиционное тестирование началась в Беларуси. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства образования.

Проверить знания можно в три этапа. Первый пройдет с 18 октября по 12 декабря.

"Желающие смогут сдать тесты по 15 предметам: белорусскому, русскому языкам, математике, физике, химии, биологии, английскому, немецкому, испанскому, французскому, китайскому языкам, истории Беларуси, обществоведению, всемирной истории (новейшее время), географии", - рассказали в ведомстве.