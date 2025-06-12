В Беларуси с июня вводятся новые тарифы на отдельные жилищно-коммунальные услуги

В Беларуси с июня введут новые тарифы на отдельные жилищно-коммунальные услуги. Согласно постановлению правительства Беларуси, повышение плановое, оно проводится дважды в год - в январе и июне.

Как сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, например, расходы на отопление и горячее водоснабжение вырастут на 10 %. Речь идет о стоимости ЖКУ в отношении физических лиц.

"Мы считаем стандартную двухкомнатную квартиру (48 квадратных метров) с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг. По такой квартире платеж составит 35 белорусских рублей. 10 % - это рост на 3 рубля. В зависимости от условий проживания различных категорий сумма платежа будет разной, соответственно и рост также будет разный", - пояснил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.