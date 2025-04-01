В Беларуси скорректировали сроки прохождения техосмотра для такси и автобусов

Министерство транспорта и коммуникаций "привязало" сроки прохождения техосмотра для такси и автобусов к году выпуска транспортных средств. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости".



Это следует из ведомственного постановления №24 от 13 марта 2025 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале страны.



В документе актуализирован регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

В постановлении №24 перечислено несколько периодов действия допуска:

на 6 месяцев разрешение выдается легковушкам-такси, используемым для коммерческих перевозок пассажиров, если те сошли с заводского конвейера 5 и более лет (включая год выпуска); автобусам и маршруткам старше 2 лет, где не считая водительского сиденья предусмотрено еще более восьми мест для пассажиров; учебным автомобилям старше 5 лет;

на 1 год - легковым такси младше 5 дет; автобусам и маршруткам, выпущенным менее 2 лет назад; специальным легковым и грузовым автомобилям, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны, а "возраст" - от 10 и более лет; автомобилям-тягачам, седельным тягачам, грузовикам и прицепам, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, а с момента выпуска прошло 10 и более лет, транспортным средствам, у которых не установлен год выпуска, учебным автомобилям младше 5 лет;

на 2 года - легковушкам, выпущенным от 3 до 10 лет назад; грузовикам и прицепам такого же "возраста", если их разрешенная максимальная масса не превышает 3,5 тонны; квадроциклам, мотоциклам и мопедам старше 3 лет;