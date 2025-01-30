В Беларуси скорректировали ставки утилизационного сбора - что поменялось

В Беларуси скорректировали ставки утилизационного сбора, что предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 января 2025 года № 50, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Об этом сообщает БЕЛТА.

Документом предусмотрен пересчет ставок утилизационного сбора, уплачиваемого как физическими, так и юридическими лицами на производимые в Беларуси, а также ввозимые на территорию страны транспортные средства и самоходные машины и (или) прицепы к ним, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами. А также "выравнивание" ставок утилизационного сбора со ставками, действующими в РФ с 1 января 2025 года, и уточнение порядка согласования приобретения транспортных средств.

Так, постановлением № 50 вносятся изменения в документы, которые определяют сборы для легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов к ним (постановление Совмина № 437 от 1 июля 2019 года), а также в отношении самоходных машин и прицепов к ним (постановление Совмина № 951 от 30 декабря 2022 года) и седельных тягачей (постановление Совмина №675 от 13 сентября 2024 года). Через 10 дней после официального опубликования постановления № 50 изменения, предусматривающие регулирование размера ставок утилизационного сбора в отношении таких автомобилей, вступают в силу.

Что касается легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов к ним, то ставки утилизационного сбора в среднем увеличены в два раза. В отношении легковушек, оснащенных электродвигателями с различными типами гибридных силовых установок, исключается возможность применения пониженной ставки утилизационного сбора.

При этом в отношении легковых автомобилей, с даты выпуска которых прошло до трех лет включительно, ставка утилизационного сбора не изменилась и составляет 544,5 белорусских рублей. В отношении легковушек, с даты выпуска которых прошло более трех лет, ставка утильсбора увеличилась немного более, чем на 30 %, и составляет 1089 рублей. Дополнительно постановлением № 437 выделены такие виды транспортных средств, как автосамосвалы и автофургоны, в отношении которых установлены соответствующие ставки утилизационного сбора в зависимости от их характеристик.

Также изменениями в постановление № 437 предусмотрена особенность применения ставок в отношении автобусов (транспортные средства категорий М2 и М3). Пониженные ставки утилизационного сбора также применяются при условии согласования приобретения ввозимых транспортных средств Комиссией по вопросам промышленной политики.

Что касается седельных тягачей, то применяются пониженные ставки в отношении ввозимых седельных тягачей экологических классов не только 6, но и 5. Такие ставки применяются в зависимости от определяемого Минтрансом и Минпромом количества таких машин в 2025-2026 годах при условии согласования приобретения с уполномоченными органами.