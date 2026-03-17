В Беларуси скорректирована система целевой подготовки специалистов. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров, которым комплексно скорректировано постановление от 31 августа 2022 года № 572 "О вопросах реализации образовательных программ".

Согласно новациям, право заказывать целевую подготовку теперь имеют госорганы, госорганизации и компании с долей государства не менее 50 %. Дополнительные возможности предусмотрены и для организаций, внесших значительный вклад в развитие региона при наличии ходатайства от местных властей. Также заказчики кадров теперь обязаны обосновывать реальную потребность в специалисте. Формальный подход исключен, каждая заявка должна подтверждать потребность в работнике.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

"Внесены корректировки, которые усиливают работу организаций - заказчиков кадров, которые должны информировать о количестве целевых мест, выделенных для данного предприятия, и размещать информацию на ресурсах своих организаций, то есть информировать абитуриентов при их обращении на предприятие. Также уточнены положения об организации конкурса на условиях целевой подготовки. То есть конкурс, предполагающий более одного человека на выделенное место, должен быть как на стадии подачи документов, так и по итогам сдачи вступительных испытаний для решения той же задачи отбора наиболее подготовленных ребят".