В Беларуси снимут ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров.

Соответствующую меру поддержал глава государства Александр Лукашенко, рассказал журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько, пишет БЕЛТА.

Данная тема поднималась еще в июне во время доклада Юрия Сенько главе государства. Предлагаемая новация была связана с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ). В настоящее время для работающих пенсионеров при ИКЗ сверх 1,3 пенсия не выплачивается. Таким образом, часть работающих пенсионеров фактически теряют долю пенсионных выплат, хоть и получая при этом заработную плату.

Теперь же это ограничение должно быть снято. "Сегодня главой государства полностью поддержана идея, и мы ожидаем выхода указа, который полностью снимет ограничения, которые касаются пенсии. То есть работник, если наниматель его сохраняет на рабочем месте, будет получать 100 % своей честно заработанной пенсии и плюс 100% - заработную плату", - заявил журналистам председатель ФПБ.

Как пояснила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, в Беларуси насчитывается около 446 тыс. работающих пенсионеров. У 110 тыс. из них действуют такие ограничения. "Они, продолжая работать либо выйдя на работу, теряют часть пенсии. Эта часть у всех разная. От небольшой величины до более чем Br490, если размер пенсии большой и индивидуальный коэффициент сформировался достаточно высокий, например, на уровне 5", - добавила Наталия Павлюченко.

В дальнейшем, по ее словам, предлагается уйти от этой ограничительной меры, скорректировать ее в проекте указа и полностью выплачивать пенсию, если человек пенсионного возраста работает. "Считаем это справедливым", - сказала министр. Она подчеркнула, что этот вопрос очень часто поднимался гражданами во время встреч в трудовых коллективах.

Конечно, наниматели в этом тоже заинтересованы, потому что они могут представить дополнительные стимулы для взрослых, опытных специалистов, профессионалов, которые важны на рынке труда.