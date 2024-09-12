В Беларуси сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В ближайшие дни в Беларуси будет сухая и теплая погода. На большей части территории Гомельской и Могилевской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим в регионах ввели красный уровень.



В субботу, 21 сентября, и в воскресенье, 22 сентября, в стране до 25 градусов тепла. Но, по последним сообщениям Белгидромета, в начале следующей недели в отдельные регионы Беларуси могут прийти первые заморозки.