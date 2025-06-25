В Беларуси состоятся три плановые инспекции МАГАТЭ

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В Беларуси пройдут три плановые инспекции МАГАТЭ. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госатомнадзор.

"Беларусь в соответствии с соглашением о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия принимает очередные плановые инспекции МАГАТЭ. В программе посещения инспекторами агентства - Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" НАН Беларуси, УП "Экорес" и Белорусская АЭС. В рамках инспекций запланировано проведение физических инвентаризаций ядерного материала и проверки ведения отчетной документации", - рассказали в Госатомнадзоре.

Соглашение между Беларусью и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия было заключено 14 апреля 1995 года. В нашей стране компетентным органом государственной системы гарантий определено Министерство по чрезвычайным ситуациям в лице Госатомнадзора, на который возлагается в том числе обеспечение проведения и сопровождение инспекций МАГАТЭ.