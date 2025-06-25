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В Беларуси состоятся три плановые инспекции МАГАТЭ
В Беларуси пройдут три плановые инспекции МАГАТЭ. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госатомнадзор.
"Беларусь в соответствии с соглашением о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия принимает очередные плановые инспекции МАГАТЭ. В программе посещения инспекторами агентства - Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" НАН Беларуси, УП "Экорес" и Белорусская АЭС. В рамках инспекций запланировано проведение физических инвентаризаций ядерного материала и проверки ведения отчетной документации", - рассказали в Госатомнадзоре.
Соглашение между Беларусью и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия было заключено 14 апреля 1995 года. В нашей стране компетентным органом государственной системы гарантий определено Министерство по чрезвычайным ситуациям в лице Госатомнадзора, на который возлагается в том числе обеспечение проведения и сопровождение инспекций МАГАТЭ.
Гарантии МАГАТЭ являются неотъемлемой составляющей международной системы безопасности и представляют собой комплекс технических мер, которые применяются в отношении ядерных установок и ядерного материала, используемых государствами. МАГАТЭ стремится независимо проверить соблюдение правового обязательства государства, состоящего в том, что ядерные установки не используются не по назначению, а ядерный материал не переведен с мирного использования на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. Государства соглашаются с применением этих мер путем заключения соглашений о гарантиях.