3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
В Беларуси стартовал купальный сезон
Автор:Редакция news.by
В Беларуси открыт купальный сезон. Всего в 2026 году подготовлено более 500 оборудованных мест для отдыха у воды.
Особое внимание - безопасности граждан. Специалисты ОСВОД и МЧС проводят профилактические рейды на воде, а также готовы оперативно оказать помощь гражданам при необходимости. В Беларуси в этом сезоне в местах массового отдыха за безопасностью будут следить 340 спасательных объектов.
Купальный сезон в Беларуси продлится до 30 сентября.