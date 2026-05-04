В Беларуси стартовал купальный сезон

В Беларуси открыт купальный сезон. Всего в 2026 году подготовлено более 500 оборудованных мест для отдыха у воды.

Особое внимание - безопасности граждан. Специалисты ОСВОД и МЧС проводят профилактические рейды на воде, а также готовы оперативно оказать помощь гражданам при необходимости. В Беларуси в этом сезоне в местах массового отдыха за безопасностью будут следить 340 спасательных объектов.