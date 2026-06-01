В Беларуси стартовал общенациональный проект "Трэці - Бацькаў". Инициатива партии "Белая Русь" подчеркивает, что рождение третьего ребенка - это особый вклад в будущее нации. А государство, в свою очередь, поддержит.

1 июня 13 семей получили "Бацькаву кашулю" при выписке из роддома в каждом уголке Беларуси.

Расскажем, как прошла выписка новоиспеченной многодетной мамы в первом роддоме Минска.

"Трэці - Бацькаў"

1 июня, в Международный день защиты детей, дан старт общенациональному проекту "Трэці - Бацькаў". Это многосторонняя инициатива, которая охватывает все регионы страны, а особый акцент в ней сделан на семьях, получивших статус многодетных.

Особенно символично, что проект стартует в Год белорусской женщины. В Минском городском клиническом родильном доме № 1 прошла торжественная выписка одной из первых участниц инициативы. Минчанка Мария родила третьего ребенка - мальчика Артемия. Молодую маму с новорожденным встретили муж и двое старших детей.

Семья получила в подарок "Бацькаву кашулю", которая находится в специальном сундуке. По легенде, куфар с кашулей будет передаваться из поколения в поколение. В знак внимания и заботы - букет от главы государства.

Мария Лобанова

"Мы не ожидали, честно говоря, что будет столько внимания. Но это, безусловно, очень приятно, потому что для нашей семьи рождение ребенка - большой праздник. И, конечно, он еще больше усилился. Мальчик, мы назвали Артемий. Долго думали над именем, но у нас так получилось, что обоих старших детей также зовут на букву "А": Алла, Антон. И вот мы искали имя тоже на "А", и остановились на имени Артемий. Вес 3650 граммов, рост 54 сантиметра, - поделилась Мария Лобанова, участница общенационального проекта "Трэці - Бацькаў". - Мы никогда не задумывались именно над тем, чтобы получить статус многодетных. Просто знали, что хотим еще малыша. У нас уже двое было, и мы знали, что хотим еще одного".

Льняная кашуля расшита шелковыми нитями в виде белорусского орнамента. Упор - на фольклористику и богатую историю нашей страны.

Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии "Белая Русь":

"Это действительно оберег для ребенка. Когда он рождается, родители, конечно, думают, какое имя ему дать. А затем - таинство крещения. И вот как раз кашуля - это и есть та самая крестильная рубаха, которую надевают на малыша при крещении".

Каждый пятый житель в нашей стране - это ребенок. И именно поддержка семей с детьми - национальный приоритет. В Международный день защиты детей 13 новоиспеченных многодетных семей получили "Бацькаву кашулю". Проект будет развиваться и дальше.