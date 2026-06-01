Поставки техники, сельское хозяйство - Беларусь и Приморский край наметили дальнейшее сотрудничество

Ключевые аспекты торгово-экономического сотрудничества, динамику товарооборота и планы дальнейшего взаимодействия Беларусь - Приморье обсудили на встрече в правительстве.

Стороны отметили значимость открытия первого на Дальнем Востоке центра демонстрации, продаж и обслуживания белорусской техники. Вектор дальнейшей работы определен. Это насыщение рынка Приморского края широкой линейкой наших машин - от коммунальных до дорожно-строительных. Дополнительный импульс получат аграрная сфера, взаимная торговля продовольствием и гуманитарный сектор.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси, отметил динамичное развитие двусторонних отношений Беларуси и Приморского края. "Приморский край показывает пример того, как можно дружить с Беларусью, что можно найти полезного. Вы нам тоже помогаете во многом", - сказал он.

В числе перспективных направлений взаимодействия с Приморским краем вице-премьер назвал машиностроение, поставки сельскохозяйственной, коммунальной техники, автобусов. Образцово-показательным Юрий Шулейко назвал сотрудничество в сфере сельского хозяйства.