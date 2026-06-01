3.87 BYN
2.76 BYN
3.21 BYN
XV Республиканский фестиваль национальных культур пройдет в Гродно
Гродно готовится принять XV Республиканский фестиваль национальных культур. В 2026 году масштабный форум дружбы и единения отмечает сразу две знаковые даты - XV фестиваль и 30-летие со дня основания.
С 5 по 7 июня в областном центре и на Августовском канале пройдут десятки мероприятий, объединенных концепцией "Праздник праздников". Представители 42 национальностей познакомят гостей со своими традициями, культурой и национальной кухней. В программе и новинки.
"В шествии мы постараемся показать все символы и элементы нашего праздника за 30 лет и 15 прошедших фестивалей. Это будут и гаспадары, и пролетающий бусел, который однажды уже появлялся, и моторизированный эпизод будет, и, естественно, наши национальности, - рассказала Ольга Богданович, директор Гродненского областного драматического театра. - Из новинок мы подготовили закладку фестивальной капсулы с посланием потомкам. Здесь мы поиграли с нумерологией: фестивалю будет 30 лет, он проходит в 15-й раз, а капсулу закладываем с тем условием, что прочтем ее через 15 фестивалей - на ХХХ Республиканском фестивале национальных культур, то есть ровно через 30 лет".
Одним из центральных событий первого дня станет театрализованное шествие по историческому центру Гродно. Во второй день гостей ждут национальные подворья, концерты, выставки и творческие проекты. Завершится фестиваль на Августовском канале.