XV Республиканский фестиваль национальных культур пройдет в Гродно

"В шествии мы постараемся показать все символы и элементы нашего праздника за 30 лет и 15 прошедших фестивалей. Это будут и гаспадары, и пролетающий бусел, который однажды уже появлялся, и моторизированный эпизод будет, и, естественно, наши национальности, - рассказала Ольга Богданович, директор Гродненского областного драматического театра. - Из новинок мы подготовили закладку фестивальной капсулы с посланием потомкам. Здесь мы поиграли с нумерологией: фестивалю будет 30 лет, он проходит в 15-й раз, а капсулу закладываем с тем условием, что прочтем ее через 15 фестивалей - на ХХХ Республиканском фестивале национальных культур, то есть ровно через 30 лет".