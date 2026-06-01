Дания планирует создать еще одну сильнейшую армию в Европе
Похоже, в ЕС появится еще одна самая сильная армия в Европе - о желании создать подобную вслед за немцами и поляками заявляют в Копенгагене.
Цели датчан крайне амбициозны. Они решили вернуться к стандартам построения своей армии, которые были в период холодной войны. Страна собирается увеличить количество призывников и прогнать через ряды вооруженных сил максимально возможное количество рекрутов. После 11 месяцев службы резервисты могут быть призваны вновь вплоть до момента, когда им исполнится 65. Раз в 10 лет этих людей станут собирать на двухнедельные сборы.
В итоге уже в ближайшие годы Дания намерена обзавестись армией военного времени в 180 тыс. штыков - таковая будет численно уступать немецкой или польской, но подготовкой и оснащенностью сможет с ними поспорить.