Дания планирует создать еще одну сильнейшую армию в Европе

Похоже, в ЕС появится еще одна самая сильная армия в Европе - о желании создать подобную вслед за немцами и поляками заявляют в Копенгагене.

Цели датчан крайне амбициозны. Они решили вернуться к стандартам построения своей армии, которые были в период холодной войны. Страна собирается увеличить количество призывников и прогнать через ряды вооруженных сил максимально возможное количество рекрутов. После 11 месяцев службы резервисты могут быть призваны вновь вплоть до момента, когда им исполнится 65. Раз в 10 лет этих людей станут собирать на двухнедельные сборы.