Лукашенко: Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием

Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором продовольственной и сельхозорганизации ООН.

Также Президент отметил, что попытки изолировать нашу страну от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны.

"Есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей Земле", - сказал глава государства.

"Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологий, обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур, - отметил Александр Лукашенко. - Самое главное - мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечении граждан, например, Африки".

Высказываясь на злобу дня, Александр Лукашенко отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и минеральных удобрений. "В силу того что геополитические процессы приобрели нехороший характер, мы сегодня ощущаем (в мире. - прим. ред.) и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшеницы, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется", - сказал Президент.

"Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями. Более того, около 20 % всех минеральных удобрений в мире - за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякие попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны и очень негативно влияют на обеспечение людей на планете продуктами питания, - заявил белорусский лидер. - Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире".

Глава ФАО поблагодарил Лукашенко за превращение Беларуси в успешное государство "Вы продемонстрировали великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой", - подчеркнул Цюй Дунъюй 01.06.2026 11:30

Цюй Дунъюй, генеральный директор ФАО:

"Уважаемый господин Президент, большое спасибо за эту встречу, для меня огромная честь находиться здесь. И позвольте сразу же отметить, что этот визит в статусе генерального директора ФАО поистине исторический. Вы известны не только в России, Китае. Вы известный политик во всем мире. Я хотел бы не только поприветствовать Вас, но и выразить свою признательность и высочайшую оценку тому вкладу, который Вы вносите в развитие Беларуси. Особенно ценно то, что Вы сделали с момента обретения страной независимости в 1990-х до момента ее расцвета. Теперь Беларусь является страной со средним уровнем дохода. И этот процесс осуществлялся в очень тяжелых условиях. Т. е. был проделан огромный труд. Вы продемонстрировали великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой".

Уже после переговоров с Президентом генеральный директор ФАО поделился своими впечатлениями от нашей страны и успехами Минска в области продовольственной безопасности.

Цюй Дунъюй, генеральный директор ФАО:

"Это была очень полезная встреча. Господин Президент - настоящий, сильный лидер, профессионал своего дела, что подтверждается его работой и процветанием Беларуси. Беларусь занимает уникальную позицию, потому что она способна снабжать продуктами питания не только себя, но и другие страны, внося огромный вклад в продовольственную безопасность по всему миру. И это уникальная позиция, которую мы очень ценим".