"Это сплав науки и медпрактики" - Сергеенко о РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

В Международный день защиты детей особое внимание уделяется тем, кто борется за главное - за жизнь. 1 июня в РНПЦ детской онкологии показали, как выглядит медицина будущего для маленьких белорусов.

Центр - флагман отечественной детской онкологии, где лечатся ребята не только из нашей страны, но и из-за рубежа: России и Средней Азии. В год РНПЦ принимает порядка 6 тыс. пациентов, а число консультативных посещений достигает 40 тыс.

В 2025 году провели 1,3 тыс. операций, треть из них - высокотехнологичные. Методы диагностики и лечения рака постоянно совершенствуют.

Председатель Палаты представителей ознакомился с новейшими генетическими технологиями, которые уже сегодня спасают жизни. Визит дополнила праздничная атмосфера поздравлений, в рамках которой также отметили лучших работников центра.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы побывали сегодня в центре и увидели, насколько мощная здесь научная база - это настоящий сплав науки и медицинской практики. Специалисты делают чудеса, восстанавливая здоровье детей. На таких примерах мы видим, какое внимание сегодня уделяет государство здоровью детей в широком смысле слова, а также вопросам его воспитания и обучения. Здесь организован индивидуальный учебный процесс. Фактически мы говорим о комплексном подходе: не просто о защите прав, но и создании условий для жизни, учебы и выздоровления ребенка".