3.87 BYN
2.76 BYN
3.21 BYN
Как электронные накладные и навигационные пломбы ускоряют торговлю в странах ЕАЭС
ЕАЭС - большая территория для торговли и развития логистики. Насколько цифровые решения помогают увеличить скорость прохождения товаров из пункта А в пункт Б, ответила замминистра экономики Беларуси Алеся Абраменко в "Актуальном интервью".
Без цифрового содержания сложно выдержать конкуренцию на мировых рынках, а при росте товарооборота между странами "пятерки" необходимо увеличивать транспортную связанность и бесшовную логистику. Сегодня речь идет об электронных товаротранспортных накладных, навигационных пломбах, информационной связанности интеллектуальных транспортных систем.
Конечно, есть и проблемы, связанные с интеллектуальными транспортными системами. Во-первых, разная скорость интеграции - у кого-то они написаны на разных платформах, на разном программном обеспечении (а для связывания всех воедино необходимо придумывать новые решения и стандарты). Во-вторых, не всегда имеется высокоскоростной интернет. Однако в целом выстраивание и внедрение электронных накладных является достаточно успешным (например, у Беларуси и РФ есть пилотный проект по внедрению в автомобильный транспорт международных накладных - ЕЦМР). По словам Алеси Абраменко, железные дороги "пятерки" уже тоже перешли на такой электронный формат документооборота.
Главное фото: sputnik.by