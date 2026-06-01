МИД Беларуси вместе с ЮНИСЕФ в День защиты детей организовали благотворительный спектакль

1 июня Беларусь отмечает самый добрый и беззаботный праздник. День защиты детей объединил более 1,5 млн юных граждан (а это каждый пятый белорус). Праздничные мероприятия проходят по всей стране. В Купаловском театре состоялся благотворительный показ.

Благотворительный показ спектакля для детей с особенностями

1 июня в театре имени Янки Купалы по случаю Международного дня защиты детей Министерство иностранных дел совместно с ЮНИСЕФ организовали благотворительный показ спектакля "История шоколадного дерева".

Здесь собрались воспитанники социально-педагогических центров Минска, Молодечно, а также Вилейки. Кроме того, здесь и дети представителей зарубежного дипломатического корпуса, а также сотрудников Министерства иностранных дел.

Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:

"Наше государство защищает детей и обеспечивают государственную поддержку в очень большом объеме. Каждый маленький белорус, независимо от того, родился он в столице, либо он родился в небольшом агрогородке, получает полноценную государственную заботу. Те мальчишки и девчонки, которые сейчас растут, ради которых и государство, и родители пытаются создать все самое лучшее, это все-таки будущее нашей страны, от этого зависит, какое будет наше завтра".

"Когда ты еще ребенок, наверное, вспоминая свое детство, не всегда даешь себе отчет, что происходит. Ты наслаждаешься тем временем, в которое ты погружен. Потом с годами ты начинаешь понимать, что это делалось, для чего это делалось, почему это делалось. И тогда ты начинаешь чувствовать благодарность. А на сегодняшний день, наверное, это просто радость. Простая детская радость от того, что можно увидеть", - отметил Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси.

Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:

"Театр, мне кажется, такое место, где дети могут почувствовать чудо, где дети могут поверить в свои мечты, где дети могут перевоплотиться в своих будущих героев и почувствовать свое будущее. Для ЮНИСЕФ очень важно, чтобы каждый ребенок имел такую возможность. Именно поэтому сегодня, в День защиты детей, который для нас очень важен, мы решили провести его в театре. А на белорусском языке, потому что мы находимся в Беларуси, это ЮНИСЕФ в Беларуси, это часть культуры. Я думаю, для нас всех будет очень интересно погрузиться более глубоко в это представление".

Сегодня в Беларуси высокий уровень государственной поддержки детства, а также созданы равные условия для обеспечения каждого юного белоруса.

