Жертвами ударов США по наркоторговцам стали 200 человек

Американский флот наращивает интенсивность ударов по маломерным судам как в Карибском море, так и в Тихом океане, сообщает The New York Times. По данным издания, жертвами таких атак стали по меньшей мере 200 человек.

Пентагон заявляет, что все уничтоженные катера использовались для перевозки наркотиков. Журналисты в этом сомневаются, венесуэльские и колумбийские власти не раз сообщали о гибели мирных рыбаков. Американские военные, как правило, не задерживают моторные лодки, но ориентируются на разведданные и поведение экипажей.