"Готовится к открытию выставочно-сервисный центр МАЗа" - Алейник о сотрудничестве с Приморским краем

1 июня во время встречи в Совете Республики отметили высокую значимость и положительную динамику партнерства Беларуси с Приморским краем. Межрегиональное сотрудничество - один из приоритетов международной деятельности верхней палаты парламента.

В частности, на встрече шла речь о реализации конкретных проектов. Сегодня есть намерение вернуться к реализации проекта в области молочного животноводства. Также есть понимание необходимости подготовить совместный проект по производству и переработке мяса птицы, над которым договорились поработать, и по возможности подписать конкретные договоренности в ходе предстоящего 13-го Форума регионов Беларуси и России.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"За I квартал 2026 года мы практически удвоили объемы товарооборота. Мы поставляем в данный регион достаточно большое количество белорусской техники. В прошлом году создан первый мультибрендовый центр по сервисному обслуживанию нашей техники и обучению специалистов. Планируется создание второго центра, готовится к открытию к концу этого года выставочно-сервисный центр МАЗа. И мы будем сотрудничество в области промышленной кооперации укреплять".