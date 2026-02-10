В Беларуси стартовала активная фаза мониторинга войск

"В ходе проверки будут отработаны вопросы приведения воинских частей, входящих в комплект сил немедленного реагирования, в боевую готовность в штатах мирного времени, также проверка загрузки запасов материальных средств, средств вооружения, совершение маршей в назначенные районы и на указанные рубежи, в том числе возле государственной границы. В ходе выполнения задач будут отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам противника. При прибытии в назначенные районы и на указанные рубежи будет организована система инженерных заграждений, система огня, а также отработаны вопросы ведения оборонительного боя, - рассказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. - После отработки таких тактических эпизодов в условиях воздействия диверсионно-разведательных групп противника соединения и воинские части вернутся на полигоны, где с ними будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке, физической подготовке. Огневую выучку можно проверить только в условиях полигона, поэтому эти воинские части вернутся, и будут отработаны все вопросы, связанные с контрольными занятиями по предметам боевой подготовки".