В Беларуси стартовала активная фаза мониторинга войск
10 февраля в Беларуси стартовала активная фаза проверки боеготовности: состоялось приведение в готовность войск к выполнению задач по предназначению. Среди прочих задействованы воинские части и подразделения постоянной готовности 120-й отдельной механизированной бригады.
Госсекретарь Cовета безопасности лично передал конверт с соответствующим поручением Главнокомандующего под грифом "секретно" начальнику штаба бригады. После этого передовые подразделения начали подготовку к убытию в указанные районы.
Среди задач - выход в назначенные районы (марш колонны), подготовка и выполнение оборонительных действий. Среди районов выполнения задач в том числе и Борисовский полигон. Там личный состав выполнит марш-бросок на 5 километров, сдачу физических нормативов и стрельбы.
Также 10 февраля проверка затронет воинские части, дислоцирующиеся в Витебской, Гродненской и Брестской областях. Командиры соответствующих бригад уже получили пакеты с распоряжением главы государства.
"В ходе проверки будут отработаны вопросы приведения воинских частей, входящих в комплект сил немедленного реагирования, в боевую готовность в штатах мирного времени, также проверка загрузки запасов материальных средств, средств вооружения, совершение маршей в назначенные районы и на указанные рубежи, в том числе возле государственной границы. В ходе выполнения задач будут отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам противника. При прибытии в назначенные районы и на указанные рубежи будет организована система инженерных заграждений, система огня, а также отработаны вопросы ведения оборонительного боя, - рассказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. - После отработки таких тактических эпизодов в условиях воздействия диверсионно-разведательных групп противника соединения и воинские части вернутся на полигоны, где с ними будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке, физической подготовке. Огневую выучку можно проверить только в условиях полигона, поэтому эти воинские части вернутся, и будут отработаны все вопросы, связанные с контрольными занятиями по предметам боевой подготовки".
Как сообщалось ранее, масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению главы государства началась еще 16 января. Александр Лукашенко держит ее ход на личном контроле. Выработана новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части. Первоочередная цель такой проверки - увидеть объективную картину.