В Беларуси стартовала приемная кампания в колледжах

В Беларуси дан старт приемной кампании в учреждениях профтехобразования. Более 160 колледжей распахнули свои двери для абитуриентов. В этом году планируется принять около 28 тыс. человек, в том числе около 5,5 тыс. на условиях целевой подготовки.

Выбор специальностей впечатляет - более 200. Сейчас популярны инженерные, обрабатывающие и строительные направления, также специальности в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства. Немало абитуриентов хотят стать ветеринарами.

Приятным сюрпризом стало то, что в 2025 году колледжи открывают набор на новые специальности и квалификации.