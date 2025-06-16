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В Беларуси стартовала приемная кампания в колледжах
В Беларуси дан старт приемной кампании в учреждениях профтехобразования. Более 160 колледжей распахнули свои двери для абитуриентов. В этом году планируется принять около 28 тыс. человек, в том числе около 5,5 тыс. на условиях целевой подготовки.
Выбор специальностей впечатляет - более 200. Сейчас популярны инженерные, обрабатывающие и строительные направления, также специальности в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства. Немало абитуриентов хотят стать ветеринарами.
Приятным сюрпризом стало то, что в 2025 году колледжи открывают набор на новые специальности и квалификации.
Документы в профтехколледжи будут принимать по 23 августа. А вот приемная кампания в учреждения среднего специального образования стартует с 18 июля. Все подробности можно узнать на сайте колледжей.