В Беларуси стартовала республиканская акция "Женщины, создавшие эпоху"

В Год белорусской женщины Палата представителей Национального собрания Беларуси дает старт республиканской акции "Женщины, создавшие эпоху", приуроченной к Празднику труда.

Депутаты запускают проект о 10 удивительных белорусках: шести Героях Социалистического Труда и четырех полных кавалерах ордена Трудовой Славы. Их молодость прошла в полях, цехах и на стройках. Они своими руками поднимали страну. В основу сюжетов, созданных Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов, легли уникальные материалы.

А к семи героиням труда в преддверии 1 Мая депутаты пришли в гости, чтобы поблагодарить за труд, который стал историей. Каждой вручили поздравительный адрес председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко, а также цветы и подарки.

Так, в Минске с наступающим Праздником труда поздравили полного кавалера ордена Трудовой Славы Валентину Гулидову. Валентина Николаевна родилась в 1940 году. Трудовую деятельность начало рано. Более сорока лет проработала слесарем механосборочных работ на Минском автомобильном заводе.

В преддверии 1 Мая поздравили и полного кавалера ордена Трудовой Славы бобруйчанку Нину Петренко. Нина Тарасовна одна из тех, кто строил белорусские города. Она начинала штукатуром и прошла путь до бригадира одной из лучших строительных бригад.

