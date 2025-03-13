В Беларуси стартовали репетиции парада к 9 Мая. Узнали, где и когда будет ограничено движение

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Беларусь готовится отметить знаковую дату в истории - 80 лет Великой Победы. Уже стартовали гарнизонные репетиции пеших колонн на военном параде. На аэродроме Липки под Минском идет и тренировка военной техники. В связи с передвижением механизированной колонны на восточной стороне кольцевой дороги временно ограничат движение.

Следует помнить про два дня на неделе, когда дороги будут перекрываться для военной техники.

Каждый вторник ранним утром (с 4:50) проезд будет закрыт от улицы Основателей до внешнего кольца МКАД и на части дороги к аэродрому Липки - именно там проходит репетиция механизированной колонны.

Обратно танки, самоходки, бронеавтомобили и другая военная техника будут двигаться каждый четверг вечером в 19:50 по столичной кольцевой, улице Скорины и Стариновской. Эти участки дорог будут закрываться примерно на час.