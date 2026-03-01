В Беларуси стартует акция "Призвание Мама"

1 марта в Беларуси стартует республиканская акция "Призвание Мама". Проект приурочен к Году белорусской женщины. Инициатором акции выступает Белорусский детский фонд.

В центре внимания находятся родители-воспитатели детских домов семейного типа, опекуны и матери, которые растят детей с ограниченными возможностями. Главная цель - подчеркнуть значимость их труда и укрепить уважение к материнству в обществе.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

"В рамках этой акции по всей стране наши областные отделения будут проводить круглые столы и встречи с нашими героинями. Мы будем позиционировать и проговаривать роль таких женщин в судьбах многих белорусов. И, конечно же, в Неделю родительской любви мы пригласим представительниц из каждого региона на республиканское мероприятие - чествование в рамках акции "Призвание Мама".