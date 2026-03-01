3.75 BYN
В Беларуси стартует акция "Призвание Мама"
1 марта в Беларуси стартует республиканская акция "Призвание Мама". Проект приурочен к Году белорусской женщины. Инициатором акции выступает Белорусский детский фонд.
В центре внимания находятся родители-воспитатели детских домов семейного типа, опекуны и матери, которые растят детей с ограниченными возможностями. Главная цель - подчеркнуть значимость их труда и укрепить уважение к материнству в обществе.
Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:
"В рамках этой акции по всей стране наши областные отделения будут проводить круглые столы и встречи с нашими героинями. Мы будем позиционировать и проговаривать роль таких женщин в судьбах многих белорусов. И, конечно же, в Неделю родительской любви мы пригласим представительниц из каждого региона на республиканское мероприятие - чествование в рамках акции "Призвание Мама".
Чтобы принять участие в акции, мамам необходимо подготовить портфолио. В него входят визитная карточка, эссе "Моя семья" с описанием успехов детей в различных сферах и видеоролик о счастливых мгновениях, прожитых вместе с ними. Материалы принимаются в областных и Минском городском отделениях Белорусского детского фонда до 1 октября. Лучшие работы пополнят видеоальбом благотворительной программы фонда "Теплый дом".