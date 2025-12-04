В Беларуси стартует благотворительная акция "Чудеса на Рождество"

В ее рамках по всей стране развернутся творческие пункты. В них можно будет принести новогодние подарки и другие вещи. Волонтеры помогут сориентироваться в списке необходимого и правильно сформировать праздничные наборы.

"Чудеса на Рождество" - это наша добрая традиционная акция. Ее очень любят дети, потому что участниками этой акции являются пионерская организация (это и октябрята, и пионеры - ребята в возрасте от 7 до 14 лет), а также Союз молодежи. Конечно же, эта акция подразумевает добрые дела. Союз молодежи учит ребят добровольческой деятельности, благодаря чему у нас вырастает доброе, хорошее, альтруистическое, если можно так сказать, поколение, которое делает наш мир добрее, лучше и светлее".