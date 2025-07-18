В Беларуси стартует прием документов в колледжи

18 июля стартует прием документов в колледжи на уровень среднего специального образования. Свои двери для выпускников распахнули 173 колледжа и 34 иных учреждения образования.

В 2025 году планируется принять более 38 тысяч учащихся, из которых около 28 тысяч будут обучаться на бюджетной основе, а порядка 9 тысяч - на платной.

Наибольшей популярностью пользуются инженерные, медицинские, педагогические и аграрные профили. Кроме того, белорусские колледжи в 2025 году предлагают абитуриентам новые востребованные специальности, в том числе в сфере IT, медицины, экономики.