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В Беларуси стартует прием документов в колледжи
18 июля стартует прием документов в колледжи на уровень среднего специального образования. Свои двери для выпускников распахнули 173 колледжа и 34 иных учреждения образования.
В 2025 году планируется принять более 38 тысяч учащихся, из которых около 28 тысяч будут обучаться на бюджетной основе, а порядка 9 тысяч - на платной.
Наибольшей популярностью пользуются инженерные, медицинские, педагогические и аграрные профили. Кроме того, белорусские колледжи в 2025 году предлагают абитуриентам новые востребованные специальности, в том числе в сфере IT, медицины, экономики.
Для выпускников 9 классов установлены следующие сроки приема документов: на бюджет - до 1 августа, на платное - до 12 числа. Для выпускников 11 классов сроки иные: на бюджетную форму обучения - до 6 августа, на платную - до 14.