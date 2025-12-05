Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси цена на квадратный метр превысила отметку 5,8 тыс. рублей

Октябрь стал рекордным по сделкам с жильем. Это связано с выгодными предложениями от банков. В то же время это спровоцировало дополнительный рост цены за квадратный метр. Буквально за месяц он подорожал еще на 150 рублей и по некоторым категориям недвижимости уже превзошел отметку в 5 тысяч 800 белорусских рублей.

Тимофей Лобановский, директор агентства недвижимости

Тимофей Лобановский, директор агентства недвижимости: "В настоящий момент баланс соотношения спроса и предложения условно-справедливой цены устанавливается. Декабрь, январь, февраль это еще будет продолжаться точно. Каких-то таких резких движений не будет. Тем более, у нас сейчас праздники новогодние".

В долгосрочных прогнозах мнения экспертов расходятся. Существует вероятность того, что замедлятся темпы роста цен, особенно если ставки по кредитам останутся высокими, а покупательская способность населения не вырастет.

