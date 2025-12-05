В Беларуси цена на квадратный метр превысила отметку 5,8 тыс. рублей

Октябрь стал рекордным по сделкам с жильем. Это связано с выгодными предложениями от банков. В то же время это спровоцировало дополнительный рост цены за квадратный метр. Буквально за месяц он подорожал еще на 150 рублей и по некоторым категориям недвижимости уже превзошел отметку в 5 тысяч 800 белорусских рублей.