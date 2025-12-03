В Беларуси упрощены правила госрегистрации и учета транспортных средств

В Беларуси упрощены требования к госрегистрации и учету транспорта, постановление вступает в силу 4 декабря.

Нововведения направлены на оперативность проводимых процедур. В первую очередь это должно уменьшить очереди для постановки транспорта на учет.

Упрощены требования к госрегистрации и учету транспорта

Ничего революционного в этих изменениях не будет. Скорее, ГАИ упростила жизнь водителям при регистрации авто и упорядочила некоторые процедуры в связи с изменением законодательства.

Главное нововведение - теперь осмотр транспорта для постановки на учет осуществляется в любом регистрационном подразделении ГАИ. Раньше это было возможно лишь в МРОЭ, в котором будет осуществляться регистрация. Помимо этого в документах появилось определение понятия идентификационного номера, а также порядок его фотофиксации. Субъектам хозяйствования больше не нужно ставить транспорт на учет в военкомат.

Андрей Гаркуша, первый замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Приведены в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Республики Беларусь особенности регистрации транспортных средств, если собственниками являются лица, не достигшие 14-летнего возраста, и лица в возрасте от 14 до 18 лет. Ранее транспортное средство регистрировали на обоих родителей, теперь достаточно согласие одного законного представителя. Исключена необходимость направления запросов по месту выдачи регистрационных документов при регистрации транспортных средств, ввезенных в Республику Беларусь из государств - членов Евразийского экономического союза и состоявших ранее у них на учете. Также определен порядок осуществления государственной регистрации транспортных средств, изготовленных в результате индивидуального творчества".