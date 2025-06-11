В Беларуси упростили регистрацию сделок с недвижимостью. 11 июня вступили в силу основные положения закона. Теперь можно обращаться в любой офис по регистрации прав на недвижимость, а не только в том районе, где, к примеру, расположен дом. Индивидуальные предприниматели и юрлица могут вообще не обращаться к регистратору и использовать цифровую подпись. Дистанционных сделок однозначно станет больше. К примеру, продавец и покупатель, находясь в разных городах, могут обратиться в ближайший офис по регистрации. Специалисты связываются между собой по видеосвязи и составляют договор. А вот граждане, которые унаследовали недвижимость, получили возможность регистрировать его через нотариуса.