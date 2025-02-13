В Беларуси упростят систему взыскания штрафов с должников

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В Беларуси будет упрощена система взыскания штрафов с должников. Речь идет о новелле - внесении изменений в законы по вопросам исполнительного производства.

В рамках нововведений делопроизводство станет проще. То есть, если задолженность не будет превышать 840 белорусских рублей, она будет взыскиваться без оформления лишних документов. Сумма долга будет списываться со счета автоматически. Как показывает практика, наиболее кейс пригодится при взыскании штрафов за скорость и других нарушений ПДД при фотофиксации.

Сегодня в стране работает общий порядок взыскания средств на основании решения судов и других исполнительных документов. Но после нововведения сократится и время обработки материалов, и количество документов для оформления взысканий.

В значительной степени процесс будет автоматизирован. Это поможет оперативно обеспечить взыскание на меньших задолженностях и сконцентрироваться на более крупных и проблемных вопросах. Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси

Всего за 2024 год судебные приставы взыскали более 2 млрд белорусских рублей, из них 331 млн возмещен в пользу бюджета. В свою очередь замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс обратила внимание на увеличение количества жалоб на органы юстиции. В 80 % всех обращений речь идет о принудительном исполнении.

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Ольга Чуприс: "Наблюдаем, что часть жалоб, которая поступает в Администрацию Президента, признается обоснованной. Они, например, касаются невозможности взыскания алиментов на содержание детей или получение возмещения вреда в случае смерти или тяжких телесных повреждений. Такая тенденция настораживает, поэтому Министерство юстиции должно сосредоточить внимание на этих вопросах, чтобы обделенные категории лиц чувствовали защиту государства".

Также Ольга Чуприс отметила, что Минюст должен взять на себя работу по дебюрократизации как процессов внутри министерства, так и при выстраивании взаимодействия с другими ведомствами.