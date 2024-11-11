В Беларуси усилены меры соцподдержки. Что нужно знать, рассказали в Минтруда и соцзащиты

С 1 января вступили в силу основные положения Указа Президента Республики Беларусь № 402 "О социальной поддержке".

Так, с нового года в стране заработал целый ряд корректировок социальных мер поддержки. При этом для отдельных категорий граждан она усилена.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси в интервью "Первому информационному" рассказала, что нужно знать.

Сняты ограничения на получение пенсии работающим пенсионерам

В Беларуси заработал указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Важная часть новаций касается пенсионеров. Эксперт напомнила, что конкретно изменилось: "С 1 января 2025 года вступили в силу положения указа № 402 "О социальной поддержке" граждан. Самая ожидаемая мера, которая включена в указ, это снятие ограничения размера пенсии работающим пенсионерам".

По ее словам, в республике работает более 450 тыс. пенсионеров, достигших пенсионного возраста. Четверть из них, это 110 тыс., получает пенсию с ограничением. Т.к. до выхода на пенсию у них был более высокий заработок, они имеют коэффициент свыше 1,3, и пенсия им в период работы ограничивалась. Теперь указом сняты ограничения по выплате пенсии, и эти пенсионеры будут получать ее без соответствующих ограничений с 1 января 2025 года.

Свыше 25 млрд руб. в 2025 году предусмотрено на выплату пенсий

Елена Гоморова рассказала, что в 2025 году свыше 25 млрд руб. предусмотрено на выплату пенсий. По сравнению с 2024 годом - плюс 3 млрд рублей. Основная задача - это поддержание уровня пенсионного обеспечения пенсионеров. Поэтому пенсии с учетом заложенных денег в 2025 году будут перерасчитываться.

Расширены категории граждан для получения пенсии на почте

"Указом предусматриваются меры, направленные на будущих пенсионеров. И одна из них - это оптимизация сроков назначения пенсии. В 2024 году для того, чтобы назначить пенсию, надо было обратиться за ее назначением прямо в день рождения. С 1 января 2025 года у человека есть право выбора - обратиться за месяц до достижения пенсионного возраста или в течение одного месяца после достижения пенсионного возраста. При более поздней дате обращения пенсия будет назначаться со дня подачи документов", - объяснила эксперт.

Также с 1 января 2025 года расширен перечень категорий граждан, которые имеют право получать пенсионные выплаты на почте: инвалиды III группы, пенсионеры, проживающие с инвалидом I группы.

Введено еще одно новшество - если пенсионер не подпадает под льготную категорию, которая имеет право получать пенсионные выплаты на почте бесплатно, значит, такие пенсионеры имеют право получать эти выплаты на почте с оплатой услуг за счет собственных средств.

Изменен порядок определения заработка для исчисления пенсии

Изменился и порядок определения заработка для исчисления пенсии. Гоморова уточнила, что здесь главное: "С 1 января 2025 года зафиксируется период, за который определяется заработок, т.е. пенсия будет исчисляться из заработка за последние 30 лет стажа работы. До этого норма работала таким образом, что ежегодно период, за который определялся заработок для исчисления пенсии, увеличивался. До января 2025 года мы должны были считать заработную плату за 31 год последнего стажа работы. Но указом с 1 января 2025 года при назначении пенсии 30-летний период фиксируется. И это сделано таким образом, чтобы в последующем мы исчисляли пенсию по сведениям персонифицируемого учета, который у нас заработал с 1 января 2003 года".

Дополнительные гарантии

Гоморова уточнила, что в рамках указа на дополнительные соцгарантии могут рассчитывать прежде всего дети-инвалиды, которые потеряли одного из кормильцев. Им с 1 января устанавливается значительное повышение в размере от 80 до 110 % БПМ в зависимости от степени утраты здоровья.

Кроме того, право на такое повышение предоставлено инвалидам с детства I и II группы, если кормилец умер, когда таким лицам не было 18 лет. Также предоставлено право на назначение пенсии отцам, родителям детей-инвалидов, которые фактически воспитывали их одни. Им пенсия будет назначаться на 5 лет ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста при наличии 5 лет страхового стажа и наличии общего стажа - 25 лет.