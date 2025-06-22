В Беларуси усиливается контроль за выгулом домашних животных. Как известно, питомцев можно выгуливать только в определенных местах. Казалось бы, все правильно - это порядок.

Но что делать, если таких локаций в вашем районе просто нет? И нарушает ли закон тот, кто просто идет с собакой на поводке по своему двору?

В руке минчанки Елены рулетка, в кармане пакет для уборки, рядом лучший друг Панчо. Казалось бы, все по правилам. Но нет. Выгуливать четвероногих можно только на специально оборудованных площадках. Согласны с этим не все.

Негодуют и простые жители микрорайонов. Хорошо, когда хозяин за собакой убрал. Но ведь не все же такие сознательные.

Недовольны не только минчане. Неравнодушные из Гомеля пожаловались мэру: у Сожа невозможно гулять. Новость о том, что будет усилен контроль за теми, кто выгуливает собак на набережной, вызвала резонанс в соцсетях.

Соблюдать порядок никто не против. Но площадок должно быть больше.

Обратимся к статистике. Официально в Минске зарегистрировано чуть более 10 тыс. собак. Площадок для выгула с ограждением и оборудованием 55. Кроме этого есть 64 места для выгула, которые определи администрации районов. Это в среднем одна площадка на 85 животных. На первый взгляд, локаций хватает. Но ведь собак-то регистрируют не все. А количество животных напрямую влияет на то, сколько площадок будет построено. До конца года их будет еще 5.

И если собак "с пропиской" 10 тысяч, то тех, которые без нее, в десятки раз больше. Регистрация не формальность, а реальный шаг к улучшению инфраструктуры. А пока только спецплощадка, даже если она далеко.