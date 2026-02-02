Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси установлены новые тарифы на ЖКУ

Сфера жилищно-коммунального хозяйства Беларуси активно переходит на цифровые стандарты, чтобы сделать обслуживание домов более качественным и понятным для каждого. Современные технологии позволяют не только быстрее устранять неполадки, но и находить скрытые потери ресурсов, что напрямую влияет на итоговые суммы в жировках.

Надежда Севрук, замначальника управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"В части, касающейся подходов по оплате за жилищно-коммунальные услуги, непосредственно порядок расчетов у нас сохранен. В 2025 году вступила в силу обновленная редакция подходов по начислению платежей. Они сохранены и в этом году. Единственная ежегодная новация - это повышение тарифов, которое сегодня составляет не более половины базовой величины".

Платежи за жилищно-коммунальные услуги для населения повысятся в пределах 22,5 рублей. Расчет сделан на семью из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв. м, при нормативном потреблении услуг. При этом продолжится господдержка населения через жилищные субсидии.

