В Беларуси уточнили порядок увольнения военнослужащих с военной службы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня подписал указ № 233, которым корректируется положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом от 25 апреля 2005 года № 186. Документ подготовлен в рамках реализации закона от 3 апреля 2024 года "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности". Об этом сообщает БЕЛТА .

Указом уточняется порядок увольнения военнослужащих с военной службы, в том числе до окончания контракта о ее прохождении, корректируются основания для приостановления такой службы. Установлено, что те, кто увольняется по истечении срока контракта, проходят освидетельствование военно-врачебной комиссии по желанию. Уточнен порядок освобождения военнослужащих от возмещения расходов на обучение.