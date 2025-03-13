В Беларуси утвердили Концепцию государственной строительной политики до 2030 года

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Совет Министров Беларуси постановил утвердить Концепцию государственной жилищной политики Беларуси до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Об этом сообщает БЕЛТА.

Кроме того, Совмин постановил Министерству архитектуры и строительства в двухмесячный срок совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного управления, облисполкомами и Минским горисполкомом разработать и внести в Совет Министров план мероприятий по реализации положений Концепции государственной жилищной политики. Минстройархитектуры также будет осуществлять координацию деятельности республиканских органов государственного управления, облисполкомов и Минского горисполкома по реализации настоящего постановления.

Целями государственной жилищной политики в области обеспечения граждан жильем на период до 2030 года являются повышение доступности и благоустройство жилья для населения.

Для достижения поставленных целей необходимо определить подходы по реализации градостроительной политики, следует из документа. Градостроительная политика должна быть направлена на комплексное раскрытие потенциала социально-экономического развития территорий. Кроме того, необходимо определить механизмы и инструменты повышения доступности жилья.

Необходимо применить дифференцированный подход к повышению доступности жилья для граждан с разным уровнем дохода. Так, для среднего класса необходимо продолжить практику оказания государственной поддержки при возведении, реконструкции и приобретении жилья в собственность. Для малообеспеченных граждан следует развивать институт арендного жилья с применением понижающих коэффициентов к плате за пользование арендным жильем или без ее взимания для социально уязвимых категорий населения.

Речь в документе также идет о необходимости выработки мероприятий по реновации жилых домов. Проблема обновления существующего жилищного фонда, который постепенно морально и физически устаревает, должна решаться за счет реновации существующих жилых объектов и капитального ремонта. Отмечается и необходимость разработать рекомендации по развитию индивидуального жилищного строительства.

Приоритетным направлением возведения жилья в регионах, интенсивного освоения сельских территорий должно стать рациональное использование потенциала существующей жилой застройки за счет вовлечения в хозяйственный оборот для целей индивидуального жилищного строительства неиспользуемых земельных участков, а также максимальное направление имеющихся финансовых средств на реконструкцию инфраструктуры в районах существующей индивидуальной жилой застройки.

Кроме того, для достижения целей, отмечено в документе, необходимо выработать меры по привлечению инвестиций в жилищное строительство, разработать меры по стимулированию развития государственной системы ЖСС и ипотечного кредитования, определить направления развития арендного жилья и жилых помещений социального пользования, определить индикаторы и соответствующие им показатели оценки результативности государственной жилищной политики в области обеспечения граждан жильем.

Реализация государственной жилищной политики в области обеспечения граждан жильем основана, помимо общих принципов системности и целенаправленности, законности, эффективности, справедливости и демократичности, на следующих частных принципах: социальные гарантии прав граждан на жилье, свобода выбора действий граждан при решении жилищных проблем, стимулирование инициативы.