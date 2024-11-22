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В Беларуси утвердили концепцию обеспечения суверенитета в сфере цифрового развития до 2030 года
В Беларуси Совет Министров утвердил концепцию обеспечения суверенитета в сфере цифрового развития до 2030 года. Это предусмотрено постановлением от 31 декабря 2024 года № 1074, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, концепция отражает суть и содержание проблемы обеспечения суверенитета Беларуси в сфере цифрового развития, а также видение цифрового развития страны в условиях быстрой динамики цифровых преобразований в мире, возникновения новых рисков, вызовов и угроз цифровому развитию государства.
Концепция также выступает в роли основы для формирования единой технической и технологической политики, определяет основные составляющие суверенитета Беларуси в сфере цифрового развития с учетом национальных интересов, направления и меры обеспечения суверенитета страны в этой области, а также место нашей страны в международном информационном пространстве.
Среди целей концепции - обеспечение национальных интересов в сфере цифрового развития и создание основы для формирования механизма обеспечения цифрового суверенитета Республики Беларусь.
В документе также говорится, что под суверенитетом в сфере цифрового развития понимается неотъемлемое право государства управлять государственной информационно-коммуникационной инфраструктурой и информационными ресурсами, осуществлять над ними контроль, защищать свои интересы и проводить независимую внешнюю и внутреннюю государственную политику в сфере цифрового развития. Обеспечение суверенитета в этой области является частью обеспечения информационной безопасности Республики Беларусь.
Правовую основу концепции составляют Конституция Республики Беларусь, законы, нормативные правовые акты Президента Республики Беларусь и иные акты законодательства, регулирующие отношения в сфере цифрового развития.
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