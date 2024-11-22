В Беларуси утвердили концепцию обеспечения суверенитета в сфере цифрового развития до 2030 года

В Беларуси Совет Министров утвердил концепцию обеспечения суверенитета в сфере цифрового развития до 2030 года. Это предусмотрено постановлением от 31 декабря 2024 года № 1074, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, концепция отражает суть и содержание проблемы обеспечения суверенитета Беларуси в сфере цифрового развития, а также видение цифрового развития страны в условиях быстрой динамики цифровых преобразований в мире, возникновения новых рисков, вызовов и угроз цифровому развитию государства.

Концепция также выступает в роли основы для формирования единой технической и технологической политики, определяет основные составляющие суверенитета Беларуси в сфере цифрового развития с учетом национальных интересов, направления и меры обеспечения суверенитета страны в этой области, а также место нашей страны в международном информационном пространстве.

Среди целей концепции - обеспечение национальных интересов в сфере цифрового развития и создание основы для формирования механизма обеспечения цифрового суверенитета Республики Беларусь.

В документе также говорится, что под суверенитетом в сфере цифрового развития понимается неотъемлемое право государства управлять государственной информационно-коммуникационной инфраструктурой и информационными ресурсами, осуществлять над ними контроль, защищать свои интересы и проводить независимую внешнюю и внутреннюю государственную политику в сфере цифрового развития. Обеспечение суверенитета в этой области является частью обеспечения информационной безопасности Республики Беларусь.