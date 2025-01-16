В Беларуси утвердили правила по поддержанию годности гражданских воздушных судов

В Беларуси утвердили авиационные правила деятельности по поддержанию летной годности гражданских воздушных судов и гражданских беспилотных воздушных судов. Это предусмотрено постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 4 октября 2024 года №95, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Данные правила были разработаны в соответствии с Воздушным кодексом Беларуси. Они направлены на реализацию международных стандартов. Правила определяют порядок допуска гражданского воздушного судна к эксплуатации, порядок осуществления деятельности по поддержанию летной годности гражданских воздушных судов и гражданских беспилотных воздушных судов, а также порядок осуществления инспекционного контроля за деятельностью по поддержанию летной годности гражданских воздушных судов и гражданских беспилотных воздушных судов.