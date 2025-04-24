В Беларуси утвердили стоимость разрешений на добычу медведя и рыси

Правительство утвердило стоимость разрешений на добычу медведя и рыси. Это предусмотрено постановлением Совмина от 23 апреля 2025 года №233, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА со ссылкой на БООР.

Согласно постановлению, список охотничьих животных, для которых установлена минимальная предельная стоимость разрешения на добычу, дополнен двумя новыми видами.

Установлена следующая минимальная предельная стоимость разрешения на добычу медведя: для граждан Беларуси и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - 500 рублей, для граждан других иностранных государств - 1 тыс. рублей.

На добычу рыси определены следующие расценки: для граждан Беларуси и государств ЕАЭС - 200 рублей, для граждан других иностранных государств - 500 рублей.

Охотничьи путевки к разрешениям на добычу указанных видов животных обойдутся как минимум в Br5 с каждого охотника.