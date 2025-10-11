В 2025 году в Беларуси утверждены более 440 госстандартов. Они касаются разных сфер жизни: от транспорта и строительства до услуг и связи.

В преддверии профессионального праздника и столетия государственной стандартизации в Минске прошло торжественное собрание, на котором наградили лучших представителей сферы. Именно стандарты лежат в основе конкурентоспособности продукции. Чем они прогрессивнее, тем лучше качество.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси: "У нас на сегодняшний день порядка 800-900 тем. Это либо разработка новых стандартов, либо проверка научно-технического уровня уже существующих. Ставим задачи, чтобы возраст стандартов не превышал 5 лет, потому что очень активно внедряются инновации и новые отрасли, развиваются и подотрасли".