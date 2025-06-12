В Беларуси в 2024 году провели 360 тыс. донаций крови

В Беларуси в 2024 году в организации службы крови пришло максимальное число доноров - более 102 тыс. В течение года суммарно насчитывалось около 360 тыс. донаций. Благодаря им удалось заготовить около 270 тыс. литров компонентов крови.

"Все используется для оказания медицинской помощи, потому что практически ежедневно происходит более 1,5 тыс. переливаний крови и ее компонентов. То есть пациенты при получении политравм, при проведении химиотерапии, сложных кардиохирургических операций, после кесарево сечений ежедневно нуждаются в переливании. Донорский тихий подвиг значим для общества. Кровь - не предмет бизнеса, она нигде не продается, только такой неравнодушной позиции доноров удается спасать жизни другим гражданам", - рассказал директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

сдача крови донором news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5acf164-88db-46d3-896c-4a709a7dd66d/conversions/6152372b-1dd7-4914-880f-16704a5273ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5acf164-88db-46d3-896c-4a709a7dd66d/conversions/6152372b-1dd7-4914-880f-16704a5273ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5acf164-88db-46d3-896c-4a709a7dd66d/conversions/6152372b-1dd7-4914-880f-16704a5273ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5acf164-88db-46d3-896c-4a709a7dd66d/conversions/6152372b-1dd7-4914-880f-16704a5273ed-xl-___webp_1920.webp 1920w