В Беларуси в 2025 году восстановят 105 внутрихозяйственных карьеров

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2025 год в Беларуси объявлен Годом благоустройства. Как страну будут приводить в порядок, рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк в "Актуальном интервью".

Сергей Масляк:

"На территории Республики Беларусь, в соответствии с планом по наведению порядка, в этом году предусмотрена рекультивация 105 внутрихозяйственных карьеров. Они выработали свой ресурс, из них извлекли определенную группу полезных ископаемых, соответственно, принято решение об их восстановлении. Завершающим этапом этой рекультивации, как правило, становится посадка растений".