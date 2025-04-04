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В Беларуси в 2025 году восстановят 105 внутрихозяйственных карьеров
2025 год в Беларуси объявлен Годом благоустройства. Как страну будут приводить в порядок, рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк в "Актуальном интервью".
Сергей Масляк:
"На территории Республики Беларусь, в соответствии с планом по наведению порядка, в этом году предусмотрена рекультивация 105 внутрихозяйственных карьеров. Они выработали свой ресурс, из них извлекли определенную группу полезных ископаемых, соответственно, принято решение об их восстановлении. Завершающим этапом этой рекультивации, как правило, становится посадка растений".
По его словам, это одна из задач Минприроды. "В рамках республиканского плана мы отвечаем в том числе за такое направление, как озеленение. Озеленение больших и малых городов, населенных пунктов. Только в этом году в рамках этой работы планируется высадить фактически 0,5 млн кустарников, почти 400 тыс. деревьев и более 30 млн цветов", - обозначил глава министерства.