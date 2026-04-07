3.73 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
В Беларуси в 2026 году намерены построить около 550 электрозарядных станций
Первая зарядная станция "Маланка" появилась в 2014 году. По итогам 2025 года в сети насчитывается 975 станций - порядка 175 медленных и 800 быстрых зарядок. В "Актуальном интервью" начальник управления "Маланка" РУП "Белоруснефть" Павел Кевлич рассказал о принципах распределения зарядных станций.
Чтобы понять, где необходимо установить очередную станцию для подзарядки, проводится отслеживание регистрации транспортных средств по Республике Беларусь.
Факт
На февраль 2026 года в Минске зарегистрировано более 22 тыс. электромобилей. В Минской области - 12 тыс. Основная их часть сконцентрирована в Минском районе.
Выходит, порядка 65 % всего парка электромобилей находятся в белорусской столице, поэтому там установлено более 40 % всех зарядных станций. "С 2018 года РУП "ПО "Белоруснефть" является национальным оператором, поэтому мы не можем развивать данную инфраструктуру только в Минске. Мы строим зарядные станции в областных, районных центрах, на трассах и в маленьких городках", - пояснил гость интервью.
По словам начальника управления "Маланка" РУП "Белоруснефть", в год планируется вводить не менее 500 электрозарядных станций. К концу 2030-го на шоссе должны насчитываться не менее 3,5 тыс. электрозарядок.
"На 2026 год запланировано строительство порядка 550 электрозарядных станций по всей республике. В эксплуатацию должны ввестись приблизительно 220 быстрых зарядных станций и 230 медленных. Помимо этого, еще будем строить около 12 зарядных хабов и 100 зарядных станций. Медленную зарядную инфраструктуру мы тоже будем развивать", - поделился планами работы Павел Кевлич.