В Беларуси в День Независимости родились 158 малышей

В День Независимости в Беларуси родились 158 малышей, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Брестской области в праздничные сутки родили 16 молодых мам: на свет появились 7 девочек и 9 мальчиков, из них в Бресте родились 7 детей: 3 девочки и 4 мальчика.

В Витебской области пополнение - 10 малышей. Врачи помогли родиться 7 мальчикам и 3 девочкам. Один из малышей так спешил родиться 3 июля, что маме пришлось рожать прямо в дороге. Сейчас молодая мама и малыш находятся в Витебском областном роддоме под присмотром врачей.

В Гродненской области родились 16 детей. Тут зарегистрировано ровное число - 8 девочек и 8 мальчиков. Первым в 2:30 родился мальчик весом 3350 г и ростом 54 см в Гродненском областном клиническом перинатальном центре.

В Гомельской области зарегистрировано 15 родов - на свет появились 6 мальчиков и 9 девочек. Первые роды зарегистрированы в Жлобинской ЦРБ в 2:05. Здесь родился мальчик весом 3500 г. Молодая семья стала многодетной - у мамы это третьи роды.

В Минской области в День Независимости родились 30 детей: 16 мальчиков и 14 девочек.

В роддомах Минска на свет появились 66 детей: 41 мальчик и 25 девочек. "Повторных родов 50 %. В роддоме 1-й клинической больницы появились 6 новых минчан - 5 мальчиков и одна девочка, во 2-м роддоме - 13 мальчиков и 8 девочек, в 3-й клинической больнице врачи приняли 6 девочек и одного мальчика. В 5-м роддоме специалисты помогли родиться 8 мальчикам и 5 девочкам. Врачи роддома 6-й клинической больницы приняли за праздничные сутки 19 родов - 14 мальчиков и 5 девочек", - рассказали в ведомстве.

В Могилевской области врачи приняли в День Независимости 16 новорожденных. В Бобруйском роддоме появились на свет 4 мальчика и 2 девочки, в Могилевской больнице №1 - 2 мальчика и 4 девочки, в Могилевской клинической больнице СМП родилась двойня. Всего здесь за сутки появились на свет одна девочка и три мальчика.